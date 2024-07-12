Россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки YouTube

В работе видеохостинга YouTube в России возможны сбои из-за проблем с оборудованием Google. Абоненты всех операторов в стране могут столкнуться со снижением скорости загрузки и качества воспроизведения роликов, сообщили в одной из телекоммуникационных компаний.
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