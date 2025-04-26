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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурашов пропустил 3 шайбы в дебютном матче в плей-офф АХЛ. Фарм «Питтсбурга» проиграл серию фарму «Филадельфии» (0-2)

Фарм-клуб «Питтсбурга» завершил выступление в розыгрыше Кубка Колдера, проиграв квалификационную серию до 2 побед фарму «Филадельфии» (0-2).

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