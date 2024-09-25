Депутат Мособлдумы Чистюхин рассказал про инициативу по отмене фильтров на выборах

Про отмену муниципальных фильтров для парламентских партий, а также о других инициативах партии «Справедливая Россия», рассказал депутат Мособлдумы, руководитель фракции Игорь Чистюхин в интервью Юлии Минаковской на 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии