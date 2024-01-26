Жители Подмосковья могут получить профессию в сфере ЖКХ бесплатно

РИАМО - 26 янв. Министерство ЖКХ Московской области приглашает пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным специальностям в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.
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