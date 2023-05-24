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Какие направления внутреннего туризма в России самые востребованные в этом сезоне?

Какие направления внутреннего туризма в России самые востребованные в этом сезоне?

65% россиян планируют провести летний отпуск внутри страны. Какие курорты наиболее популярны в этом сезоне и где можно найти альтернативу ближнему зарубежью, телеканал «МИР 24» спросил вице-президент Российского союза туриндустрии Ольгу Санаеву.

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