Акция «Поймайте лето в открытом бассейне „Чайка“!»

Бассейн «Чайка» готов открывать летний сезон и проводит акцию: до 30 апреля можно приобрести клубную карту «Максимум» на три месяца всего за за 29 900 рублей! «Чайка» — это целый водный город, мини-курорт, расположившийся в центре Москвы у метро «Парк культуры».