Жители ЯНАО предлагают «кошмарные» поздравления на праздники

Ямальцы предлагают землякам «кошмарные» поздравления на праздники. Среди персонажей — Фредди Крюгер, Гринч, надувной динозавр, а также двойники Киркорова, Майкла Джексона, Сергея Зверева, Артура Пирожкова.
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