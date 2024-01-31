ФАС потребовала от банков объяснить введение комиссии для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Совкомбанк» с требованием объяснить введенные ими комиссии для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.
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