В Омске автобус №33 врезался в трамвай №8. ДТП произошло у ТЦ Парк. По данным полиции, водитель «Нефаза»при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем.
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В Омске автобус №33 врезался в трамвай №8. ДТП произошло у ТЦ Парк. По данным полиции, водитель «Нефаза»при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем.