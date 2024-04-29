А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)

Нужно периодически вырываться из оперативного уровня, из ежедневных сводок, из просмотра карт боевых действий, из рутины обыденности.
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