РФС изучит жалобу «Факела» на пенальти в игре с «Зенитом»

Воронежский «Факел» обратился в РФС из-за пенальти, назначенного на 92-й минуте в матче с «Зенитом». Судья Антон Фролов и ВАР не заметили нарушения, что позволило Соболеву реализовать 11-метровый и принести победу петербуржцам 1:0.