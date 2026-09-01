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Царьград

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РФС изучит жалобу «Факела» на пенальти в игре с «Зенитом»

РФС изучит жалобу «Факела» на пенальти в игре с «Зенитом»

Воронежский «Факел» обратился в РФС из-за пенальти, назначенного на 92-й минуте в матче с «Зенитом». Судья Антон Фролов и ВАР не заметили нарушения, что позволило Соболеву реализовать 11-метровый и принести победу петербуржцам 1:0.

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