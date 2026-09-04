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Царьград

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Лаборатория прогнозирует новые солнечные пятна в ближайшие дни

Лаборатория прогнозирует новые солнечные пятна в ближайшие дни

В ближайшие 1–2 суток ожидается появление новых солнечных пятен за горизонтом, что позволит оценить их размеры и энергетический потенциал.

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