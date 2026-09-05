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Регионы России

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Пожар на свадьбе в Киншасе унес жизни 22 человек

Пожар на свадьбе в Киншасе унес жизни 22 человек

Причина возгорания пока не установлена. Однако, как отметил бургомистр, значительное число жертв обусловлено тем, что у гостей была только одна узкая дверь для эвакуации.

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