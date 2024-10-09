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Царьград

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Охрана превратится в конвой: Зеленский готовится совершить финальную ошибку. Дату провала назвали на Западе

Охрана превратится в конвой: Зеленский готовится совершить финальную ошибку. Дату провала назвали на Западе

Политолог Марк Галеотти назвал дату провала и.о. президента Украины Владимира Зеленского. Причём это будет его финальная ошибка.

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