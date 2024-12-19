Появились новые кадры из поезда, столкнувшегося с грузовым составом

Появились новые кадры с места столкновения пассажирского и грузового поездов а Мурманской области. На видео попали одеяла, которыми пассажиры накрывали нижнюю часть оконной рамы, чтобы выбраться из поезда через окно и не пораниться осколками.
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