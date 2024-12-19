Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    До глубины жаль генерала, который душой и верой служил России, а погиб с помощником от рук наемника узбека-террористаКоц: Убитый генер...
  • Астон Мартин
    Заявлялось что борьба идет именно с той группой  которая захватила власть на Укрине и совершила переворот , но именно...Коц: Убитый генер...
  • Марионелла Тукмачева
    Отличный вопрос!Коц: Убитый генер...

Появились новые кадры из поезда, столкнувшегося с грузовым составом

Появились новые кадры из поезда, столкнувшегося с грузовым составом

Появились новые кадры с места столкновения пассажирского и грузового поездов а Мурманской области. На видео попали одеяла, которыми пассажиры накрывали нижнюю часть оконной рамы, чтобы выбраться из поезда через окно и не пораниться осколками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх