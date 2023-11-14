Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же

Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же

Русский язык долой???? АФГАНСтарик   Как преамбулу, прокомментирую фото. Это  СБУ  и ВСУ   бьются за  русскую песню "Владимирский централ" !!! voenkorr   запостил статью - Русскоязычные бойцы "Азова" просят открыть границу - "и тогда мы уйдем".

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Комментарии
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Silver Kont
Эта тварь смолоду ненавидит русских, потому что её русский однокурсник предпочёл ей еврейку, вот с тех пор фарионша и ненавидит всё русское... Да, отпердолил бы её в своё время русский парень, глядишь, другой бы была...
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11 час.
Леонид Руси
Да там все русские, кроме жидов и западенцев, которые уже со всеми нациями помешались... Хотя прежде были русскими. Так именно евреи и западенцы... аккупанты!
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9 час.
Леонид Руси
Предпочёл другую еврейку, а не её...
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9 час.

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