Русский язык долой???? АФГАНСтарик Как преамбулу, прокомментирую фото. Это СБУ и ВСУ бьются за русскую песню "Владимирский централ" !!! voenkorr запостил статью - Русскоязычные бойцы "Азова" просят открыть границу - "и тогда мы уйдем".
Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же
Комментарии
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Silver Kont
Эта тварь смолоду ненавидит русских, потому что её русский однокурсник предпочёл ей еврейку, вот с тех пор фарионша и ненавидит всё русское... Да, отпердолил бы её в своё время русский парень, глядишь, другой бы была...
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11 час.
Леонид Руси
Да там все русские, кроме жидов и западенцев, которые уже со всеми нациями помешались... Хотя прежде были русскими. Так именно евреи и западенцы... аккупанты!
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9 час.
Леонид Руси
Предпочёл другую еврейку, а не её...
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9 час.
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