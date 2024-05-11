Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ловушка для Путина: названы сценарии неминуемого вооруженного конфликта России после СВО

Ловушка для Путина: названы сценарии неминуемого вооруженного конфликта России после СВО

Новый коридор войны Россия скоро «может восстановить свой военный потенциал» и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

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Комментарии
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Boris Max
Пусть как хотят называют Россию, главное что бы Запад выполнил требование России от 15 декабря 2021 года!
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16 час.

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