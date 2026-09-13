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Жители двух районов Республики Алтай подключились к обсуждению архитектурного кода

Жители двух районов Республики Алтай подключились к обсуждению архитектурного кода

Жители Майминского и Чемальского районов Республики Алтай представили свои предложения по формированию гармоничной среды в рамках обсуждений архитектурного кода региона.

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