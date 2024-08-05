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«Да он же пьян!» - раскрыты самые страшные секреты Зеленского

«Да он же пьян!» - раскрыты самые страшные секреты Зеленского

  Репутация президента* Украины Владимира Зеленского с каждым днем становится все более сомнительной.

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Комментарии
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ЮБ
Юрий Барабаш
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7 час.
ИИ
Иван Иваныч
&quot;....он (Зеленский) постоянно ворочался в кресле,... сильно ерзал, смотрел по сторонам и будто бы не мог удобно сесть в кресле...&quot;- видать реально очко ему разодрали Байден с сотоварищи!))) Вот над этим и смеялись Урсула со своими гейкомиссарами!
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5 час.

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