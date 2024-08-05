«Да он же пьян!» - раскрыты самые страшные секреты Зеленского

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Иван Иваныч

"....он (Зеленский) постоянно ворочался в кресле,... сильно ерзал, смотрел по сторонам и будто бы не мог удобно сесть в кресле..."- видать реально очко ему разодрали Байден с сотоварищи!))) Вот над этим и смеялись Урсула со своими гейкомиссарами!