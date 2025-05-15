Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА

Украинские военные подразделения применили ударные беспилотники для атаки на Будённовский район Донецка, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при Администрации Главы и Правительства ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии