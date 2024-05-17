Со вчерашнего вечера в личке и комментах «А что вы думаете о кадровых перестановках?», «Напиши об отставке Шойгу» и тому подобное.
Кадровые перестановки. Всё пропало (нет)
Комментарии
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Sergiy Che
Дятел тупой - ДА ПУТИН ТОЛЬКО НЕ ИМЕВШИХ ОТНОШЕНИЯ К ВОЯКАМ НА ЭТОТ ПОСТ И НАЗНАЧАЕТ!! (Хватило видимо навсегда воспоминаний, что накурочил в армии РФ кадровый генерал прозванный в народе "Паша-мерседес!" в правление Ельциноида))) Новоназначенный вместо Шойгу, экономист Андрей Рэмович Белоусов к армейке тож никакого отношения не имел...))) Шойгу то как минимум создал с нуля военизированную структуру МЧС...)))
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17 час.
W
Walery
Разве это твоего ума тема? По всему ты банальный пассивный педик... не иначе... И поэтому... глупыми рассуждениями не высовывайся - здоровее будешь.
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17 час.
Владимир Безгрешнов
создал с нуля военизированную структуру МЧС...))) и в печальном и кровавом 1993 г. выдал тысячу автоматов кое-кому попугать и популять русских в Москве
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10 час.
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