Кадровые перестановки. Всё пропало (нет)

Sergiy Che

Дятел тупой - ДА ПУТИН ТОЛЬКО НЕ ИМЕВШИХ ОТНОШЕНИЯ К ВОЯКАМ НА ЭТОТ ПОСТ И НАЗНАЧАЕТ!! (Хватило видимо навсегда воспоминаний, что накурочил в армии РФ кадровый генерал прозванный в народе "Паша-мерседес!" в правление Ельциноида))) Новоназначенный вместо Шойгу, экономист Андрей Рэмович Белоусов к армейке тож никакого отношения не имел...))) Шойгу то как минимум создал с нуля военизированную структуру МЧС...)))