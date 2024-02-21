Ретро-игрушки, которые сейчас могут стоить целое состояние

Мечта коллекционера — игрушка из 90-х. А у вас были такие? Кто знает — быть может, коробка со старыми игрушками, которая много лет пылится в гараже или на даче, сделает вас богатым? Некоторые модели игрушек, выпущенные в 90-х годах сегодня можно продать за очень большие деньги.
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