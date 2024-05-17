Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе

Фото: politnavigator.net Сегодня, во время посещения выставки космических технологий в Харбинском политехническом университете, президент России Владимир Путин выразил поддержку идее совместного развертывания флагов РФ и КНР на Марсе.
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