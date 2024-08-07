Добро обжаловать: чем ответит «Победа» на недопуск к участию в выборах в Молдавии

У молдавского оппозиционного блока «Победа», не допущенного к регистрации для участия в выборах президента, есть ответ на каждое обвинение со стороны властей, а решение ЦИК будет обжаловано, сообщили «Известиям» в политическом объединении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии