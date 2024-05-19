США предприняли попытку склонить Украину к перемирию

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. Главарь киевского режима Владимир Зеленский остался разочарован его визитом, так как Запад все больше склоняется к миру с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.