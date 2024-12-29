В каких регионах России отменили массовые мероприятия и фейерверки на Новый год

В каких регионах России отменили массовые мероприятия и фейерверки на Новый годВ этом году значительно выросло число регионов и городов, которые отказались от проведения новогодних массовых мероприятий и запуска громких салютов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии