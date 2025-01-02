Засади врагу под хвост Отряд специального назначения «Вега» врывается в 2025 год с очередной подборкой сожженной техники на Покровском направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Засади врагу под хвост Отряд специального назначения «Вега» врывается в 2025 год с очередной подборкой сожженной техники на Покровском направлении.
Свежие комментарии