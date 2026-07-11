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Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд: «Этот вопрос будет рассмотрен после завершения текущего турнира. Чемпионат с 48 сборными крайне успешен»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит вопрос расширения ЧМ до 64 команд.

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