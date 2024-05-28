Боксер Майк Тайсон получил медицинскую помощь на борту самолета из-за обострения язвенной болезни

Боксер Майк Тайсон столкнулся со странным инцидентом во время своего последнего полета. По словам его представителей, 57-летний спортсмен почувствовал недомогание примерно за 30 минут до посадки в самолет, когда летел из Майами в Лос-Анджелес.
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