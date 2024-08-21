В Челябинской области построят АЭС

АЭС в Челябинской области планируют запустить в конце 2030-х годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство 11 новых больших и малых атомных станций анонсировано в проекте «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», вынесенном на общественное обсуждение вчера, 20 августа.