В Госдуме объяснили главное преимущество ЕГЭ перед обычными экзаменами

Главным преимуществом ЕГЭ перед традиционными экзаменами является его прозрачность и понятность, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя законопроект об отмене ЕГЭ в стране.
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