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Предложение по безопасности является «приглашением к танцу» — член СФ

Предложение России по договоренностям в сфере безопасности являются приглашением для обсуждений. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, 21 декабря сообщают «Известия».

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