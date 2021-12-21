Предложение по безопасности является «приглашением к танцу» — член СФ

Предложение России по договоренностям в сфере безопасности являются приглашением для обсуждений. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, 21 декабря сообщают «Известия».
Предложение России по договоренностям в сфере безопасности являются приглашением для обсуждений. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, 21 декабря сообщают «Известия».
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