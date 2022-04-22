Экс-форвард «Зенита» Крапухин о Малкоме: «Подойдет, скажет: «со-ба-ка». Вышел из душа, видит кого-то из россиян и говорит: «Холодильник!». Учит так язык»

Станислав Крапухин рассказал, как бразилец Малком учит русский язык. – Кто из легионеров бы самым «русским», не считая Ракицкого, и, может, Ловрена и Азмуна? – Малком.

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