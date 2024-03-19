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На Украине заметили советский истребитель МиГ-29 с французской бомбой Hammer

На Украине заметили советский истребитель МиГ-29 с французской бомбой Hammer

Советский истребитель МиГ-29, оснащенный французской бомбой Armement Air-Sol Modulaire (AASM), которая более известна под названием Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER), заметили на Украине.

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