Превращаем вечно сухую куриную грудку в сочнейшие колбаски: можно есть и худеть

При жарке куриная грудка обычно теряет большую часть сочности из-за самой структуры мяса. Поэтому намного вкуснее будет пустить ее на нежнейшие куриные колбаски, которые отличаются не только великолепным вкусом, но и низкой калорийностью.
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