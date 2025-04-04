Канада готова заменить США в роли мирового лидера

Если США не хотят быть лидером, Канада возьмёт эту роль на себя. Такое заявление сделал премьер страны Марк Карни в ходе выступления по поводу введения ответных пошлин США и дополнительного 25% тарифа на автомобили из Канады.
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