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В Раде хорохорятся: «Ситуация серьезная, но Трам не оставит нас без оружия и разведданных»

В Раде хорохорятся: «Ситуация серьезная, но Трам не оставит нас без оружия и разведданных»

К угрозам президента США Дональда Трампа лишить Украину доступа к американским разведданным нужно относиться серьезно, но на деле до этого не дойдет.

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