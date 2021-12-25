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Чемпионат России (жен). 12-й тур. «Уралочка» встретится с «Липецком», «Протон» против краснодарского «Динамо», другие матчи

С 26 декабря по 5 января пройдут матчи 12-го тура женского чемпионата России по волейболу. «Уралочка» встретится с «Липецком», «Протон» против краснодарского «Динамо».

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