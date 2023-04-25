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На рейсе из Таиланда российская туристка напилась и выкрикивала проукраинские лозунги

На рейсе из Таиланда российская туристка напилась и выкрикивала проукраинские лозунги «Перформанс» с проукраинскими лозунгами и истерикой обеспечила туристам, возвращавшимся из Бангкока в Москву, российская туристка, напившаяся на борту лайнера.

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