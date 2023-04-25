С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

На рейсе из Таиланда российская туристка напилась и выкрикивала проукраинские лозунги «Перформанс» с проукраинскими лозунгами и истерикой обеспечила туристам, возвращавшимся из Бангкока в Москву, российская туристка, напившаяся на борту лайнера.