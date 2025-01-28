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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрока Дьюка стошнило на паркет во время матча NCAA. Одного из болельщиков по ходу игры отправили в больницу после потери сознания

Новичка Дьюка Хамана Малуача стошнило на паркет прямо во время игры. Его здоровью ничего не угрожает.

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