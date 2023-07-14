Г-споди, сколько сейчас на Украине восторженного шуму-то насчёт гарантий безопасности...

СК

Сергей Ковалев

тут целая тема! "гарантии безопасности" не дают самодостаточной стране. ибо нонсенс! а кому дают? - пра-а-аль-но! - дают зависимым, как несамодостаточным. в итоге в перечень вассалов вписывается очередное имя с гарантией выполнения всех поручений гегемона. ну а как? - завтра Израилю "поручат" разнести непокорный БВ и ... что? ясен пень, - не поручат, ибо это конец истории. но по смыслу все те же "сдержки и противовесы" обуславливают очевидное - несостоятельность принятого под "гарантии". да и гарантии ли это? если завтра действительно серьезная заваруха, то тогда что, гегемон полезет своей шкурой кого-то там спасать? даже не сомневаюсь - нет, не полезет. вопить будет громко, благо основной ресурс СМИ в его руках, но и только.