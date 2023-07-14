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Г-споди, сколько сейчас на Украине восторженного шуму-то насчёт гарантий безопасности...

Г-споди, сколько сейчас на Украине восторженного шуму-то насчёт гарантий безопасности...

Г-споди, сколько сейчас на Украине восторженного шуму-то насчёт гарантий безопасности, которые она получит от стран Североатлантического Альянса "по израильскому варианту".

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
тут целая тема! &quot;гарантии безопасности&quot; не дают самодостаточной стране. ибо нонсенс! а кому дают? - пра-а-аль-но! - дают зависимым, как несамодостаточным. в итоге в перечень вассалов вписывается очередное имя с гарантией выполнения всех поручений гегемона. ну а как? - завтра Израилю &quot;поручат&quot; разнести непокорный БВ и ... что? ясен пень, - не поручат, ибо это конец истории. но по смыслу все те же &quot;сдержки и противовесы&quot; обуславливают очевидное - несостоятельность принятого под &quot;гарантии&quot;. да и гарантии ли это? если завтра действительно серьезная заваруха, то тогда что, гегемон полезет своей шкурой кого-то там спасать? даже не сомневаюсь - нет, не полезет. вопить будет громко, благо основной ресурс СМИ в его руках, но и только.
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15 час.
Наталья Волкова
Хохлы рады , да вот не скоро до них дойдет смысл предоставляемого счастья
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15 час.

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