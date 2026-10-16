Bezos Earth Fund и восемь других частных доноров выделят $500 млн на программы сохранения исчезающих видов более чем в ста государствах, объявил на форуме биоразнообразия ООН COP17 в Ереване управляющий директор фонда Кристиан Сэмпер.
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