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Морган: закончил поездку в Саудовскую Аравию встречей с лучшим футболистом в истории

Морган: закончил поездку в Саудовскую Аравию встречей с лучшим футболистом в истории

Британский журналист Пирс Морган рассказал о встрече с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. «Я закончил свою поездку в Саудовскую Аравию так же, как и начал её: встречей с лучшим футболистом в истории, моим хорошим приятелем Криштиану — на этот раз в его замечательном доме в Эр-Рияде», — написал Морган в соцсетях.

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