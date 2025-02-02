Морган: закончил поездку в Саудовскую Аравию встречей с лучшим футболистом в истории

Британский журналист Пирс Морган рассказал о встрече с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. «Я закончил свою поездку в Саудовскую Аравию так же, как и начал её: встречей с лучшим футболистом в истории, моим хорошим приятелем Криштиану — на этот раз в его замечательном доме в Эр-Рияде», — написал Морган в соцсетях.