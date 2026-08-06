Дата по старому стилю: 25 июля. В этот день чествуют святую Анну — мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа.
Анна Летняя
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Дата по старому стилю: 25 июля. В этот день чествуют святую Анну — мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа.
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