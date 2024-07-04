"У МЕНЯ ПЯТЬ УЗБЕКОВ И ТАДЖИК АВТОМАТ ЗАРЯДИТЬ НЕ МОГЛИ": РУССКИЙ КОМАНДИР РАССКАЗАЛ, КАК ВОЮЮТ МИГРАНТЫ

Одиссей

Вы о заряжании АКМ? Так надо быть крупным идиотом, чтоб его не зарядить. А если учесть, что призыв и воинскую службу в Таджикистане, Узбекистане и т.д. никто не отменял, то ТЕ мужики, скорее всего, придурялись. А что до служить/воевать, то были в моей батарее и таджики, и узбеки, и казахи - все с бору по сосенке. Нормальные ребята. Был бы тогда приказ - повоевали бы.