Медвежий угол
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Медвежий угол

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"У МЕНЯ ПЯТЬ УЗБЕКОВ И ТАДЖИК АВТОМАТ ЗАРЯДИТЬ НЕ МОГЛИ": РУССКИЙ КОМАНДИР РАССКАЗАЛ, КАК ВОЮЮТ МИГРАНТЫ

"У МЕНЯ ПЯТЬ УЗБЕКОВ И ТАДЖИК АВТОМАТ ЗАРЯДИТЬ НЕ МОГЛИ": РУССКИЙ КОМАНДИР РАССКАЗАЛ, КАК ВОЮЮТ МИГРАНТЫ

СВО всё больше превращается в третью мировую войну. Уже хотя бы потому, что в неё втягивается всё больше стран и народов.

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Комментарии
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Одиссей
Вы о заряжании АКМ? Так надо быть крупным идиотом, чтоб его не зарядить. А если учесть, что призыв и воинскую службу в Таджикистане, Узбекистане и т.д. никто не отменял, то ТЕ мужики, скорее всего, придурялись.  А что до служить/воевать, то были в моей батарее и таджики, и узбеки, и казахи - все с бору по сосенке. Нормальные ребята. Был бы тогда приказ - повоевали бы.
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николай
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н
николай
Как это не могут заряжать. Не можешь-научим, не хочешь-заставим.
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