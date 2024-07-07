ВС РФ освободили населенный пункт Чигари ДНР

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой народной республики.
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