Церковные традиции празднования в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божьей Матери 22 октября Ella Brams Русская православная церковь ежегодно 22 октября устраивает празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божьей Матери.
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