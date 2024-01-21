Фото, вантуз и летняя резина: три реальных уголовных дела, достойных детектива

Ежегодно сотрудники Следственного комитета расследуют тысячи уголовных дел. Иногда пролить свет на запутанные истории помогает совсем, казалось бы, крохотная деталь — случайное фото, цветок на подоконнике и даже вантуз.
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