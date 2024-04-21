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Петербургский дневник

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  • Dash45
    чище мщй ж"пуФилипп Киркоров с...

Тиньков* больше не общается с людьми, которые летают в Россию

Тиньков* больше не общается с людьми, которые летают в Россию

Предприниматель заблокировал порядка ста своих товарищей в WhatsApp Олег Тиньков* снова отказался от России и всего, что связывало его с родиной, в интервью Михаилу Козыреву*.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
этот пидорас заячигубый...бабки заработал здесь,теперь нос жидовский воротит от России...
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15 час.
Дмитрий Долженко
А я не врубаюсь тогда, какого Х... его банк работает в России???
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Надеюсь, этот гавнюк не думает, что он интересен кому-то в России, кроме его подельников, Мне кажется странным, что наши СМИ вообще вспоминают об этих уродцах. Уехал - ну и черт с ним, наплевать и забыть. А наворованное в России оставить. Есть такое слово &quot;санкции&quot;.
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6 час.

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