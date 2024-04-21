Тиньков* больше не общается с людьми, которые летают в Россию

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Надеюсь, этот гавнюк не думает, что он интересен кому-то в России, кроме его подельников, Мне кажется странным, что наши СМИ вообще вспоминают об этих уродцах. Уехал - ну и черт с ним, наплевать и забыть. А наворованное в России оставить. Есть такое слово "санкции".