Бессараб: удвоенную доплату к пенсии получат пенсионеры с 80 лет

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к пенсии.Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила о удвоенной фиксированной выплате к пенсии для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет.