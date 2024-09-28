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Царьград

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Бессараб: удвоенную доплату к пенсии получат пенсионеры с 80 лет

Бессараб: удвоенную доплату к пенсии получат пенсионеры с 80 лет

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к пенсии.Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила о удвоенной фиксированной выплате к пенсии для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет.

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